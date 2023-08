L'AMB incorpora 18 comptadors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la Bicivia

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporat 18 comptadors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) a la Bicivia --la xarxa pedaleable de la metròpolis--, que permetrà analitzar l'ús dels eixos ciclistes, informa aquest dijous en un comunicat.

A més, aquests dispositius --en format de tòtems verticals i espires incrustades en el paviment-- permetran constatar l'evolució de la demanda i facilitar la planificació i la millora de la xarxa a mitjà i curt termini.

Han estat finançats amb el fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència --finançat pels Next Generation--, amb un import de 130.500 euros.

S'han instal·lat tres comptadors amb visor de dades en temps real als municipis barcelonins de Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i L'Hospitalet de Llobregat, i després de l'estiu s'instal·larà un quart al Prat de Llobregat.

També s'han instal·lat 14 punts d'espires magnètiques integrades al paviment: tres a Badalona, dos a Montcada i Reixac i un a Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Barberà del Vallès i Sant Adrià de Besòs.

Aquests 18 comptadors se sumen als tres que ja hi havia al Parc de Cervantes, al Pont d'Esplugues, i al tram de la carretera Reial al seu pas per Sant Just Desvern.