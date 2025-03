L'AMB gestionarà el nou servei de bus urbà de Castellbisbal (Barcelona) a partir de l'1 d'abril

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) començarà a gestionar el nou servei de bus urbà de Castellbisbal (Barcelona) a partir de l'1 d'abril, que comptarà amb 6 línies --4 regulars i 2 a demanda-- que oferiran cobertura tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, amb un servei operat per l'empresa Direxis TGO, informa el consistori de Castellbisbal en un comunicat.

Com a novetat, els dissabtes, diumenges i festius entrarà en funcionament un nou servei de transport a demanda a través de les noves línies CS5 i CS6: operaran a la zona de Comte de Sert i a les urbanitzacions Can Costa i Santa Teresita, incrementaran l'oferta amb dos trajectes addicionals per sentit i únicament funcionaran amb reserva prèvia per telèfon o l'app d'AMB.

Així, a partir de l'1 d'abril, amb l'entrada en funcionament del nou servei, Castellbisbal completa la seva integració en el sistema de tarifes metropolità, que permet viatjar amb títols integrats d'una zona entre els 36 municipis de l'AMB.