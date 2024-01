L'AMB diu que no té "cap responsabilitat" sobre l'abocament d'aigua a Gavà (Barcelona)

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha explicat aquest divendres que no té "cap responsabilitat" sobre l'abocament d'aigua a la platja de Gavà-Viladecans, que un grup d'ecologistes assegura que són aigües fecals i el Govern pluvials.

En un comunicat, l'AMB explica que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat els va informar que el 9 de gener la cooperativa de pagesos de Gavà i la de Viladecans van activar coordinadament el cargol d'Arquimedes de buidatge de la llacuna de la Murtra.

Segons detalla l'ens metropolità, ho van fer per "fer baixar el nivell de l'aigua del sistema de corredors agrícoles de reg i drenatge del delta per evitar la inundació dels camps, ja que hi havia previsió de pluges importants".

D'altra banda, han precisat que Aigües de Barcelona (com a empresa explotadora de l'estació depuradora d'aigües residuals de Gavà-Viladecans i de la xarxa de sanejament en alta) els ha comunicat que les infraestructures de sanejament, el dia 9 de gener, "van estar funcionant amb normalitat i no es té constància de cap incidència".

"En conseqüència, l'AMB no té cap responsabilitat sobre els fets esmentats el 9 de gener", conclou.