L'AMB crearà petits boscos urbans de "creixement ràpid" per adaptar-se al canvi climàtic

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat que crearà petits boscos urbans de "creixement ràpid" a la recerca de solucions per millorar la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans davant el canvi climàtic.
Els boscos es basen en el mètode desenvolupat pel botànic japonès Akira Miyawaki en els anys 70 que permet crear ecosistemes "densos i biodiversos amb un creixement de fins a 10 vegades més ràpid que el d'un bosc convencional", ha apuntat l'AMB en un comunicat aquest dijous.
L'AMB ha elaborat un estudi que explora al detall el recorregut que ha tingut aquesta solució i ha afegit que, per comprovar-ne l'eficàcia, està desenvolupant dos projectes pilots a Cornellà de Llobregat i a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).