L'AMB converteix la plaça de la Bòbila en una gran illa verda entre L'Hospitalet i Esplugues

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha transformat la plaça de la Bòbila en una gran illa verda que connecta L'Hospitalet i Esplugues de Llobregat (Barcelona) per convertir-la en el nou centre neuràlgic entre tots dos municipis.
L'AMB ho ha explicat en un comunicat aquest dissabte, en el qual detalla que el projecte ha "cosit" els límits entre les dues ciutats mitjançant la millora de l'espai públic i la creació de zones més verdes i accessibles.
L'actuació, amb una inversió total de 3,1 milions d'euros, ha renovat més d'11.700 metres quadrats de superfície i ha transformat un àmbit que durant els últims 10 anys va acollir el mercat provisional de Ca Vidalet.
Segons l'AMB, els principals objectius han estat millorar l'accessibilitat, reduir l'efecte d'illa de calor i afavorir la biodiversitat amb més vegetació i paviments permeables que permetin infiltrar l'aigua de pluja.
La nova plaça està pensada com un refugi climàtic i un punt de trobada ciutadana, ha destacat l'organisme metropolità, que ha recordat que la intervenció també ajuda a prevenir acumulacions d'aigua en cas de pluges intenses.
UN ESPAI CENTRAL RENOVAT
La plaça de la Bòbila s'ha configurat com un gran eix on conflueixen diversos equipaments de barri, com el nou Mercat de Ca Vidalet, la biblioteca municipal, el CAP i el Centri Cultural La Bòbila.
El disseny s'estructura en tres nivells connectats per rampes amb poc pendent, amb una zona fotovoltaica junt amb la biblioteca, un nivell intermig amb àrees de jocs infantils i vegetació, i un nivell superior que connecta amb el centre sanitari.
El projecte també ha urbanitzat un tram de l'avinguda de Severo Ochoa, que s'ha convertit en una rambla amb àmplies voreres, nou arbrat i espais per a terrasses, millorant així la connexió entre les dues façanes i dinamitzant l'activitat local.