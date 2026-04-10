L'AMB comença la rehabilitació de les naus fabrils de Can Trinxet de l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat aquesta setmana les obres per transformar les antigues naus fabrils de Can Trinxet de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en una nova oficina d'atenció ciutadana (OAC) i la seu del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud).
En un comunicat aquest divendres, la institució ha informat que es preveu que les obres estiguin enllestides el juliol del 2027 i compten amb una inversió de 2,9 milions d'euros.
En concret, l'actuació transforma un àmbit de 2.580 metres quadrats i l'executa la mateixa AMB, que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a la redacció del projecte.