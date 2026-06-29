L'AMB comença les obres d'un parc fluvial entre els rius Sec i Ripoll a Ripollet (Barcelona)

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat les obres per impulsar un "gran" parc fluvial a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc Maria Regordosa i del Masot a Ripollet per reforçar la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural.
El vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, ha defensat que projectes com aquest "catalitzen una transformació que va més enllà de la intervenció urbanística", informa la institució en un comunicat aquest dilluns.
Per la seva banda, l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, ha afirmat que la connexió entre els rius, el futur hospital comarcal i el centre urbà crearà un nou eix vertebrador per al municipi que "millorarà la mobilitat a peu i amb bicicleta, recuperarà ambientalment un entorn de gran valor i reforçarà la relació entre el teixit urbà i els espais fluvials".
El projecte comprèn un àmbit de 18.000 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 1,5 milions d'euros cofinançats entre l'AMB i Ripollet a parts iguals.
L'AMB ha afegit que actualment la canalització dels rius ha generat un paisatge degradat, "caracteritzat per zones erosionades, la presència de vegetació invasora i l'aparició d'usos indeguts, un fet que ha desvinculat completament l'espai públic de l'entorn natural".