L'AMB celebra l'aval del TSJC a la ZBE de Barcelona i en reivindica la "solidesa jurídica"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha celebrat l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona, i ha reivindicat la "solidesa jurídica del model metropolità de ZBE".
Fonts de l'organisme supramunicipal han assegurat a Europa Press que les zones desplegades a la metròpolis de Barcelona "garanteixen seguretat jurídica, coherència territorial i eficàcia ambiental", com indiquen les dues últimes sentències del tribunal català, avançades aquest dimarts per 'El Periódico de Catalunya'.
Així mateix, ha defensat que "des del primer moment" l'AMB ha defensat acompanyar la lluita contra la contaminació de mesures de suport als col·lectius més vulnerables, amb alternatives de mobilitat i mecanismes perquè ningú no es quedi enrere en la transició cap a una mobilitat metropolitana més sostenible.