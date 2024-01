L'AMB aprova el pla per reduir la pressió de l'aigua a causa de l'emergència per sequera

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat el pla per reduir la pressió de l'aigua quan s'entri en fase 1 d'emergència per sequera, informen fonts de l'AMB aquest dijous a Europa Press.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', la intenció és començar la reducció de la pressió de l'aigua als municipis que estan superant els 200 litres per persona i dia, que actualment són Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues.

A Barcelona, el consum d'aigua per a tots els usos està en 173 litres per persona i dia, per la qual cosa la reducció de pressió no entraria en vigor fins a la fase 3 d'emergència, una situació que la directora general de Barcelona Cicle de l'Aigua, Cristina Vila, va alertar que s'arribaria al juliol si no plou com és habitual a la primavera.