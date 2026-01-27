L'AMB aprova una concessió de proveïment d'aigua a 8 municipis metropolitans

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat l'expedient de contractació per a una nova concessió de proveïment d'aigua a 8 municipis metropolitans: Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana.
En un comunicat aquest dimarts, ha explicat que els 8 municipis es troben actualment en "circumstàncies excepcionals", ja que les concessions de subministrament d'aigua han vençut.
La concessió consisteix en una gestió indirecta mitjançant un contracte de concessió de serveis, amb una durada de 25 anys, i que agruparà el servei amb plans d'inversions i tarifes diferenciades per a cada municipi.
Ha detallat que el valor estimat del contracte dels 8 municipis en el termini dels 25 anys s'enfila a 937.445.194 euros i que l'agrupació de serveis "garantirà un nivell homogeni de qualitat de l'aigua i permetrà reduir costos mitjançant economies d'escala".
Ha afegit que també optimitzarà la gestió de les despeses comunes i facilitarà donar una resposta "més àgil i eficient en cas de possibles contingències o situacions d'urgència".