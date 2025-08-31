L'alcaldessa de Santa Coloma (Barcelona) celebra el "nou camí" obert pel Govern en Educació

Assegura "bonificacions" per a la ciutadania en la taxa de residus en les noves ordenances fiscals
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González, ha celebrat el "nou camí de treball" obert pel Govern del president Salvador Illa en l'àmbit de l'Educació, perquè considera que beneficia en gran mesura als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
"Els municipis fa molts anys que demanem que la Llei d'Educació es desplegui en l'àmbit de les competències municipals", ha dit en una entrevista d'Europa Press, i ha quantificat l'esforç de la Generalitat en 24 milions d'euros els propers 4 anys per reformar les escoles de la ciutat.
Tant ella com l'alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, lideraven les regidories d'Educació abans d'accedir a l'alcaldia fa poc més d'1 any, quan les aleshores alcaldesses Núria Parlon i Núria Marín van donar el salt a la política espanyola i autonòmica, coincidència en què González veu plasmada la nova "gran aposta" del PSC.
En aquest sentit, ha afirmat que els socialistes vetllen per que les ciutats estiguin ben cuidades, sense perdre la seva "gran raó de ser, que és la millora de les oportunitats i la possibilitat que la gent millori la seva vida, i això passa sí o sí perquè l'educació s'enforteix".
TAXA DE RESIDUS
Quant a la nova taxa de residus, aprovada en el segon ple de González, ha assegurat que l'objectiu del govern municipal és que les noves ordenances fiscals, que entraran en vigor el 2026, presentin "bonificacions" per a la ciutadania i també ha promès una revisió permanent per adaptar el cànon el més possible a la realitat de la ciutat.
Sobre els propers passos en el reciclatge, ha afirmat que es desplegaran tants models com la ciutat necessiti: "Una ciutat com la nostra no passarà per un únic model", i ha augurat una combinació entre contenidors intel·ligents i recollida porta a porta.
CUBICS I PIRULÍ
Sobre el futur del recinte comercial dels edificis Cubics i del bloc de pisos inacabat conegut popularment com 'Pirulí' en el centre de la ciutat, tots dos paralitzats des de fa més d'una dècada, espera que abans que s'acabi el mandat puguin presentar "novetats respecte als dos projectes".
En el cas dels Cubics, ha assegurat que hi ha una proposta damunt de la taula per portar al recinte "nous equipaments comercials", i respecte a la reforma del centre de la ciutat, ha dit que una vegada acabi la nova reparcel·lació es tornarà a treballar l'acord amb el veïnat.
SEGURETAT
Respecte a la seguretat, un dels segells de Parlon i que recentment ha estat reactivat per l'executiu amb la instal·lació de 21 càmeres de videovigilància, l'alcaldessa ha explicat que les últimes dades situen Santa Coloma com "una de les ciutats més segures de l'Àrea Metropolitana", amb índexs de delinqüència similars als de ciutats molt més petites.
Ha dit que el seu govern té clar el seu compromís amb la "percepció de seguretat" de la ciutadania, beneficiada tant per la presència policial com de càmeres, així com pel bon estat de la via pública, que esperen assegurar reforçant substancialment les sancions sobre incivisme en les properes ordenances.
ELECCIONS
Després de complir aquest dimecres 1 any des de la seva investidura, a què es va sotmetre després que Illa nomenés Parlon consellera d'Interior del Govern, González ha constatat una "bona resposta" dels veïns al canvi en l'alcaldia i s'ha reafirmat que, si la militància així ho decideix, li agradaria encapçalar la candidatura del PSC els propers comicis.
"Ara entrarem en el procés de preparar-nos de cara a les eleccions municipals i jo tinc un projecte de futur per la ciutat", ha dit González, que, en preguntar-se-li pel portaveu d'ERC en el Congrés i exlíder dels republicans a la ciutat, Gabriel Rufián, ha assegurat que parla més amb ell ara que quan estava en el ple municipal.