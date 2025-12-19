L'alcalde de l'Hospitalet (Barcelona) vincularà els pressupostos 2026 a una qüestió de confiança

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, ha anunciat que se sotmetrà a una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos del 2026 en no comptar amb el suport de la majoria del ple municipal.
"La política s'ha de basar en la responsabilitat i la coherència, i avui ha quedat palès que alguns no han estat a l'altura d'aquests valors", ha assenyalat l'alcalde aquest divendres, indica el consistori en un comunicat.
Així mateix, ha retret als grups de l'oposició que "no es pot omplir la boca parlant d'habitatge i votar en contra dels pressupostos que fan possible el Pla Local d'Habitatge", i ha defensat que la ciutat es mereix uns comptes que la permetin avançar amb optimisme i esperança.
Mitjançant aquesta fórmula, l'alcalde llança el guant als grups de l'oposició a articular una majoria alternativa per nomenar un altre alcalde, i si d'aquí a 30 dies no ho aconsegueixen, els comptes quedaran aprovats automàticament.
El projecte de pressupostos 2026 presentat pel govern s'enfila a 363,74 milions d'euros, que suposa un increment del 3,22% respecte a l'any anterior i una despesa per habitant de 1.256,38 euros, un 3% més.