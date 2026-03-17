L'Ajuntament i el Síndic de Barcelona acorden allotjar 14 dels 30 veïns afectats a Vallcarca

La Casa Orsola acollirà un nucli familiar de 6 persones
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha acordat amb l'Ajuntament allotjar 14 dels 30 afectats que estaven pendents de se desallotjats al barri de Vallcarca en alternatives habitacionals dins la mateixa ciutat.
El síndic, David Bondia, ha declarat aquest dimarts als mitjans que van censar en 28 de 30 les persones amb vulnerabilitat habitacional i que les han prioritzat per trobar una solució: han obtingut 28 propostes habitacionals però "només n'han acceptat 14".
Aquestes solucions són el resultat de sis mesos de mediació entre la Sindicatura i l'Ajuntament, quan l'octubre del 2025 l'alcalde, Jaume Collboni, va demanar explícitament a Bondia que intervingués entre els veïns i el consistori per trobar una solució.
CASA ORSOLA
El síndic ha concretat que les 14 persones es divideixen en un nucli familiar de 5 persones que anirà a viure al barri de Torre Baró; un altre de 3 persones, al barri del Gòtic; i un últim de 6 persones, que anirà a la Casa Orsola de l'Eixample.
Aquesta serà la primera família vulnerable que s'instal·larà a la Casa Orsola, l'edifici que va comprar l'Ajuntament juntament amb la fundació Hàbitat3 fa un any per evitar el desallotjament dels veïns.