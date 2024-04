L'Ajuntament de Sant Adrià demana a l'AMB "el cessament i el tancament" de Tersa

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) ha demanat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) "el cessament i el tancament" de l'activitat de l'empresa Tersa a la localitat, segons han informat a Europa Press fonts municipals.

En unes declaracions a 'El Periódico' aquest divendres, el tinent d'alcalde de Territori Sostenible, Medi Ambient i Benestar Animal, José Antonio Gras, ha denunciat que la ciutat fa "50 anys que crema totes les escombraries" de la metròpolis i ha arribat el moment de repensar-ho.

Per això, el Govern municipal ha afirmat que la seva intenció és que la planta desaparegui de Sant Adrià al llarg dels pròxims 26 anys, per la qual cosa han instat l'AMB a "estudiar una o dues possibles ubicacions" per a tot el complex, o fins i tot que es divideixi.

Així mateix, ha admès que traslladar l'empresa "és un tema difícil, perquè cap dels altres 35 municipis voldrà rebre una infraestructura com aquesta", però ha apel·lat a la solidaritat metropolitana i que es plantegi en el si de l'ens metropolità i de la resta de municipis, en les seves paraules.

"Si parlem de la metròpolis del 2050 d'ara endavant, com a mínim ens hem d'asseure i replantejar com es gestionaran els residus en el futur, com generem energia i on hauríem de posar aquesta infraestructura", ha sostingut Gras.