L'Ajuntament renova l'aplicació 'Barcelona a la butxaca' amb una millor comunicació d'incidències

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha renovat la seva aplicació mòbil 'Barcelona a la butxaca', una eina que ofereix els principals serveis municipals a la ciutadania en un únic punt d'accés, i que afegeix més informació útil i millora el seu ús en aspectes com la comunicació d'incidències a la via pública.
L'aplicació també permet gestionar tràmits, estar al dia de l'agenda d'actes a la ciutat o bé obtenir informació de primera mà (com pot ser on llançar els residus o saber l'estat del temps i la qualitat de l'aire) i, a més, els usuaris poden rebre notificacions sobre les principals afectacions a la ciutat, com importants alteracions a la mobilitat o alertes de contaminació, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
L'aplicació va rebre l'any passat fins a 725.000 visites diferents i va permetre dur a terme més de 224.000 gestions, entre les quals destaquen la comunicació d'incidències a la via pública o la realització de tràmits amb l'Ajuntament i, de fet, el 60% de les incidències a la via pública ja es comuniquen per aquesta via.
Una de les novetats és la funcionalitat de l'apartat 'A prop meu', que indica la ubicació exacta d'equipaments municipals o culturals com biblioteques, mercats, centres cívics, teatres o cinemes i que afegeix les àrees de joc accessibles, les fonts de beure o consultar informació sobre cadascun dels refugis climàtics.
Entre les millores, l'Ajuntament també consolida la possibilitat de demanar cita prèvia als diferents serveis municipals, obtenir el volant de residència o fer pagaments amb targeta bancària o Bizum.