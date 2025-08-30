L'Ajuntament de Lleida impulsa l'ús del català a les activitats i espais esportius

LLEIDA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Lleida ha integrat el compromís amb el foment de la llengua catalana com a eix transversal a les seves actuacions i espais esportius, informa aquest dissabte en un comunicat.
Aquest propòsit s'emmarca dins del Pla Estratègic Transversal i Territorial de Foment del Català 2024-2028, impulsat per la Paeria, que promou la llengua com a eina d'inclusió, ciutadania, igualtat d'oportunitats i cohesió social.
Els tres eixos d'actuació on més s'ha incidit han estat l'aplicació del Reglament d'Ús del Català per garantir que les comunicacions i les activitats esportives respectin els criteris lingüístics establerts; la formació i la competència lingüística, i la sensibilització i la ruptura d'inèrcies.