L'Ajuntament de Lleida activa la fase 2 del Pla per prevenir els efectes de la calor

LLEIDA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa accidental de Lleida, Carme Valls, ha activat aquest dissabte al matí la fase 2 del Pla POCSMLL 2025 per prevenir els efectes de la calor, ja que es poden superar els 40,3 Cº fins dilluns i l'episodi pot durar fins dimecres.
Comporta engegar totes les mesures previstes per protegir la salut de la població, especialment dels més vulnerables, i preveu la coordinació dels departaments de Salut Pública, Serveis Socials, Protecció Civil, Participació, Gent Gran, Esports i altres àrees municipals.
Entre les mesures de la fase 2 hi ha la coordinació del Pla Local d'Inclusió Social, Salut Pública i Protecció Civil per a trasllats de vulnerables a centres sanitaris; trucada preventiva a usuaris de teleassistència domiciliària; seguiment preventiu del servei d'atenció domiciliària (SAD); i seguiment a majors de 90 anys sense serveis municipals, persones sense llar i transeünts en el marc de la campanya agrària.
Es manté la disponibilitat dels refugis climàtics, així com de les piscines municipals, que, d'acord amb l'horari establert, estan obertes fins a les 20.30.
La Paeria de Lleida també difon consells i recomanacions de prevenció als mitjans de comunicació, canals municipals i agents cívics al carrer, i es coordina amb el SEM, Creu Roja i CECAT per a possibles assistències.