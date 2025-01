L'Ajuntament de Lleida acompanya 14 projectes empresarials que sumen 35 milions d'inversió

LLEIDA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Lleida, a través de la nova Oficina d'Atracció d'Inversions 'Invest in Lleida & Talent', ha iniciat el nou any acompanyant 14 projectes empresarials que sumen 35 milions d'euros d'inversions a la ciutat, oferint-los serveis com facilitar tràmits, segons informa el consistori aquest diumenge en un comunicat.

La Paeria, mitjançant la regidoria de Promoció, s'ha fixat entre els seus objectius de 2025 reforçar l'oficina 'Invest in Lleida & Talent', per donar un impuls al nou model de gestió municipal per atreure i acompanyar el creixement de les iniciatives empresarials i promoure el desenvolupament i la creació d'ocupació de qualitat.

L'oficina 'Invest in Lleida & Talent' es va presentar oficialment durant la Fira de Sant Miquel i en els últims mesos de 2024 ha iniciat l'acompanyament i facilitat tràmits a un total de 14 empreses, una activitat que el consistori preveu que tingui continuïtat aquest any en les següents fases del desenvolupament dels projectes.

SECTORS DE LES EMPRESES

Les iniciatives inversores que han rebut acompanyament són de diversos sectors, com el transport de mercaderies, fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques, fruites, comerç, hostaleria, producció alimentària, tecnologia, immobiliària, ramaderia i agricultura, metal·lúrgia i reparació de vehicles.

Dels 35 milions d'euros d'inversió que preveuen les empreses acompanyades per l'oficina, uns 20 milions corresponen a Lleida Truck Center, que destaca com a "primer cas d'èxit" amb una llicència aprovada en 58 dies i una nau industrial per al transport de mercaderies que està en construcció a la zona de Torre Solé.

CONSOLIDAR EL SERVEI

Actualment, l'Ajuntament està desenvolupant el disseny gràfic de la marca de l'oficina i una carta municipal de serveis per establir les línies d'actuació, el marc normatiu i els criteris empresarials requerits.

La missió de 'Invest in Lleida & Talent' és contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent el desenvolupament i la competitivitat econòmica, amb funcions com: acompanyar iniciatives inversores en diferents fases d'implantació, agilitzar i simplificar tràmits, informar sobre incentius fiscals municipals i disposar del talent especialitzat que cada empresa requereixi.