L'Ajuntament i el FC Barcelona prohibeixen accedir amb cotxe a l'Estadi Olímpic quan hagi partit

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i el FC Barcelona han pactat prohibir l'accés a vehicles de quatre rodes a l'entorn de l'Estadi Olímpic Lluis Companys tres hores abans de l'inici dels partits que el club blaugrana disputarà en aquest camp.

Així ho contempla el nou Pla de Mobilitat pactat per les dues parts, i que té com a objectiu promoure que els aficionats es desplacin a peu, amb bicicleta i en transport públic, encara que no es restringeix l'accés a les motos.

De fet, es preveu que puguin accedir a l'entorn de l'estadi un màxim de 3.500 motos per aparcar a zones habilitades dels carrers Font i Quer, Ca Valero, Tarongers i passeig del Migdia.

Fins a la zona de l'Anella Olímpica només podran accedir els vehicles que disposin d'acreditació.

El FC Barcelona preveu jugar a l'Estadi Olímpic des d'aquest mes d'agost fins al mes de novembre d'amb motiu de les obres que es realitzen en el Spotify Camp Nou.