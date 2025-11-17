L'Ajuntament concedeix al FC Barcelona la llicència per obrir el Camp Nou amb 45.000 espectadors

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit al FC Barcelona la llicència 1B de la remodelació de l'Spotify Camp Nou, per la qual cosa el club blaugrana podrà obrir l'estadi amb 45.000 espectadors, han confirmat a Europa Press fonts municipals.
Així ho ha informat també el FC Barcelona en un comunicat aquest dilluns, en el qual anuncia que jugarà el primer partit al nou estadi aquest dissabte 22 de novembre contra l'Athletic Club, corresponent a la jornada 13 de Lliga.
La Fase 1B inclou tota la zona lateral de l'estadi, que s'afegeix a la llicència ja concedida de la Fase 1A, que comprèn la tribuna i el gol sud, permetent així acollir 45.401 espectadors, detalla el club en el comunicat.