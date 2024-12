L'Ajuntament celebra la desconvocatòria de la vaga del personal de neteja a Barcelona

BARCELONA 21 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat l'acord entre els treballadors i les empreses concessionàries del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat que ha permès desconvocar la vaga del sector per a aquest Nadal, segons un comunicat aquest dissabte.

També ha agraït l'esforç realitzat per ambdues parts i ha assegurat que l'Ajuntament ha apel·lat "des del primer moment a la responsabilitat i al diàleg" per aconseguir un acord satisfactori.

Ha recordat que mentre es produïen les negociacions, el consistori s'ha preparat per a la vaga, amb un dispositiu i l'operativa necessària per al seguiment diari de la parada del servei de neteja mitjançant un comitè de crisi que finalment no s'activarà.

La primera tinent d'Alcaldia, Laia Bonet, ha afirmat que els ciutadans de Barcelona "no mereixien que hi hagués una vaga de neteja a la ciutat" i que aquest acord ha permès evitar un escenari que, ha dit textualment, tothom volia evitar.

La convocatòria estava prevista a partir de les 21.00 d'aquest diumenge fins dimecres que ve 25 de desembre a la mateixa hora, ja que la mediació entre les parts no havia fructificat.