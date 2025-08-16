L'Ajuntament de Barcelona va atendre 15.320 llars per pal·liar la pobresa energètica el 2024

Els Punts d'Assessorament energètic van rebre a més de 3.000 persones al mes
L'Ajuntament de Barcelona va atendre 15.320 llars el 2024 en els Punts d'Assessorament Energètic (PAE), ha informat aquest dissabte en un comunicat.
Hi ha 13 punts d'atenció repartits per la ciutat que han atès 237.000 peticions i han evitat 196.013 talls de subministrament des de la seva instauració el 2017.
Durant el 2024 es van registrar les xifres d'atenció del servei més altes fins avui, amb una mitjana de més de 3.000 persones al mes, que han valorat el servei amb una nota de 9,7 sobre 10, segons el consistori.
SONIA FUERTES
La comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, ha destacat que els PAE s'han convertit en "una eina essencial per detectar i reduir la pobresa energètica", sobretot, en el moment actual de crisi climàtica
Un dels objectius dels professionals en els punts d'assessorament és detectar persones "en situació de pobresa energètica", per la qual cosa, entre altres coses, s'han tramitat bons socials d'aigua i llum, s'ha regularitzat el subministrament de persones sense contracte i s'han restablit en llars que havien sofert impagaments.
En el 72% de les llars ateses el 2024 es van trobar indicadors de pobresa energètica i el 96% de les persones ateses estaven en situació de vulnerabilitat social.
A més de les implicacions socials, aquesta iniciativa també té un impacte directe en la reducció d'emissions, concretament un estalvi d'1,8 milions de kWh de consum i s'ha evitat l'emissió de 500 tones de CO2 a l'atmosfera.