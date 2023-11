L'Ajuntament de Barcelona suspèn el plus d'antiguitat als treballadors municipals

Batlle (PSC) assenyala que la mesura dona una solució a l'informe de la Sindicatura de Comptes i evitarà un "greu perjudici a la plantilla"



BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dilluns suspendre el plus d'antiguitat als treballadors municipals amb els vots a favor del PSC, BComú, ERC i Vox, i les abstencions de Junts i el PP.

En la sessió plenària extraordinària d'aquest dilluns també s'ha aprovat per unanimitat dotar-se d'un reglament que equipari formalment les condicions del personal directiu i eventual a les de la resta de la plantilla.

Les mesures s'han aprovat aquest dilluns després que al setembre el ple va tombar la suspensió del plus que cobren per antiguitat els treballadors municipals, que reconeix la trajectòria dels funcionaris que fa més de 25 anys que treballen al consistori.

Al juliol, la Sindicatura de Comptes va entregar un informe a l'Ajuntament en el qual es recull que aquests premis d'antiguitat són retribucions ordinàries "no subjectes a la norma", i que per aquest motiu ha decidit retirar-les.

NEGOCIACIÓ

El tercer tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat, Albert Batlle (PSC), ha assenyalat que els dos punts aprovats donen una solució a l'informe de la Sindicatura de Comptes i "evitaran un greu perjudici a la plantilla municipal", i ha avançat que la negociació continuarà dijous.

Per part de BComú, Jordi Martí ha instat a obrir la renegociació del conveni col·lectiu perquè l'acord, segons el seu parer, "es carrega el conveni que tant va costar acordar en el mandat passat" i ha dit que el que cal és un reglament que fixi el sistema retributiu dels directius.

El regidor d'ERC Jordi Coronas ha explicat que al setembre el seu grup hi va votar en contra perquè "no s'havia començat a parlar encara amb els representants del personal" i ha afirmat que amb l'acord es rectifica i s'insta a la negociació per buscar la resolució del problema, en les seves paraules.

"M'alegro molt del canvi d'opinió d'alguns grups i l'important ara és solucionar aquest problema perquè la nostra gent pugui treballar a gust i tranquil·la", ha sostingut el regidor de Vox Gonzalo de Oro.

ABSTENCIÓ DE JUNTS I EL PP

Per part de Junts, Josep Rius ha demanat diàleg amb els sindicats i el comitè d'empresa i ha assegurat que el seu grup s'absté en la mesura dels premis d'antiguitat perquè fins ara el diàleg "no ha estat suficient".

Per la seva banda, Àngels Esteller (PP) ha assenyalat que el PP confia que la negociació "es dugui a terme en el sentit d'acordar-ho" i, respecte al reglament, ha afirmat que és del tot necessari disposar-ne.