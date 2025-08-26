L'Ajuntament de Barcelona i socorristes es reuneixen de nou després de 26 dies de vaga

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i els socorristes de les platges es tornaran a reunir aquest dimarts després de 26 dies de vaga indefinida, segons ha informat la CGT en un comunicat i han confirmat fonts municipals a Europa Press.
La trobada, prevista a les 16.00 hores a la seu de BCASA amb la presència també de l'empresa FCC, arriba després de gairebé un mes d'atur que el sindicat assegura que manté un seguiment del 100% i que busca aconseguir "un acord responsable que garanteixi la seguretat a les platges i la dignitat laboral del servei".
L'organització sindical ha defensat que la plantilla ha demostrat unitat i fermesa en la defensa de les seves condicions laborals i ha reclamat al consistori "respostes polítiques a l'altura de la responsabilitat que implica aquest servei" després de setmanes de protestes i mobilitzacions.
CGT ha recordat que en aquestes setmanes els socorristes han fet piquets informatius a la platja, s'han manifestat, han participat en actes públics i s'han reunit amb representants de fins a quatre partits polítics amb la voluntat d'aconseguir un acord que posi fi a la precarització.
El sindicat ha convocat una concentració aquest dimecres a les 9.00 hores a la plaça de Sant Jaume per informar de les últimes novetats sobre la mediació.