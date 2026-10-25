L'Ajuntament de Barcelona reposa 31 contenidors cremats en els disturbis

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Els serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte i matinada del diumenge per recuperar la "normalitat" a la ciutat després dels disturbis ocasionats després d'una convocatòria no autoritzada en la qual es van danyar diversos elements de mobiliari urbà, entre ells 31 contenidors cremats que ja han estat reposats pel consistori.
Segons han informat fonts municipals l'estació de Metro de Catalunya ha pogut reobrir durant la matinada, mentre que les línies d'autobús afectades han recuperat progressivament el seu recorregut habitual, després dels altercats que han deixat 128 detinguts, 72 d'ells menors d'edat.
El consistori ja havia retirat aquest dissabte 106 contenidors de la zona de la plaça Catalunya de manera preventiva davant del risc de ser vandalitzats.