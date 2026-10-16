L'Ajuntament de Barcelona rep l'entitat ucraïnesa guanyadora del Nobel de la Pau 2022

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La segona tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, s'ha reunit aquest divendres amb la directora del Centre per les Llibertats Civils, Oleksandra 'Sasha' Romantsova, l'entitat ucraïnesa que va guanyar el Premi Nobel de la Pau 2022.
Durant la trobada, Gay ha reconegut la trajectòria de Romantsova com a defensora de la pau i els drets humans i totes dues han reivindicat la responsabilitat que tenen les institucions locals en la defensa de la pau, indica el consistori en un comunicat.
També han abordat el projecte BCN4Peace, impulsat per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, NOVACT i l'Ajuntament de Barcelona per posicionar la ciutat com un referent en l'agenda global de la pau.