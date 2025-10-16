L'Ajuntament de Barcelona renova la seva marca per "reforçar el vincle entre ciutat i institució"

El consistori canvia la imatge institucional després de 15 anys
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous la seva nova marca per "reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre ciutat i institució", actualitzant la imatge del consistori després de 15 anys.
Segons explica en un comunicat, la nova identitat visual simplifica la comunicació, augmenta la llegibilitat i "posa la ciutat al centre", mostrant únicament la paraula 'Barcelona' acompanyada de l'escut oficial de la ciutat, tot en color vermell.
D'aquesta manera, el consistori mira de preservar la relació entre institució i oficialitat amb un sistema visual més fresc i versàtil, que "enforteix el vincle amb la ciutadania".
PROJECTE
El projecte ha estat dissenyat per l'estudi Principi, guanyador d'un concurs convocat per l'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, que pretén alinear Barcelona amb l'estil d'altres grans metròpolis com Nova York, París, Oslo o Hèlsinki.
També fa un exercici de simplificació reduint el soroll visual en les comunicacions municipals, especialment en canals digitals i de petit format, i donant lloc a un únic logotip.
La nova marca també preveu un sistema flexible per adaptar-se a diferents contextos, incloent una versió únicament amb la lletra 'B' acompanyada de l'escut per a la comunicació dels districtes.