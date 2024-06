Assegura que les obres continuaran tal com estaven previstes

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona recorrerà contra la sentència que tomba la reforma de la Via Laietana i defensa "la bona feina dels equips tècnics" municipals i el model de transformació que s'està fent en aquesta via, les obres de la qual continuaran com estaven previstes.

Ho ha dit la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, en unes declaracions als periodistes després que 'La Vanguardia' ha avançat aquest dimecres que el jutjat del contenciós administratiu 14 de Barcelona ha revocat l'acord de l'Ajuntament que aprovava la reurbanització de l'avinguda en considerar que no tenia competències per fer-ho "i no ser conforme a dret".

Aquesta sentència es refereix la primera fase de les obres, entre la plaça Urquinaona fins als carrers Joaquim Pou i Jonqueres, i el jutge subratlla que la reurbanització s'hauria d'haver tramitat mitjançant una modificació del Pla General Metropolità (PGM) i no a través d'una acord de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament, explica el mateix diari.

Bonet ha explicat que els serveis jurídics estan analitzant el contingut de la sentència, que ha avançat que recorreran en contra perquè defensen "la legalitat" dels equips tècnics de l'Ajuntament i el model de transformació dut a terme.

"És un model de transformació que dibuixa la Barcelona que volem, que necessitem, una Barcelona més verda i amb mobilitat més sostenible. I aquesta és la manera de transformar la ciutat, que hem de treballar en el futur i cap on ha d'avançar la ciutat", ha remarcat.

EVITAR LES "JUDICIALITZACIONS"

Ha afirmat que els tràmits per pacificar carrers sempre s'han fet de la mateixa manera i que ara es troben "amb una lectura que no havia existit en el passat" perquè assegura que no s'havia reclamat mai la necessitat de fer una modificació del planejament per dur a terme pacificacions.

"Estem absolutament convençuts que la manera d'afrontar aquesta situació només pot ser una: treballant des d'un urbanisme que faciliti el diàleg, el consens i que no acabi derivant cap a judicialitzacions", ha dit.