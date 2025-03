L'Ajuntament de Barcelona recomana fer servir el transport públic per arribar al MWC 2025

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha recomanat fer servir el transport públic per desplaçar-se al Mobile World Congress 2025 (MWC2025), que se celebrarà del dilluns 3 al dijous 6 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i al recinte de Montjuïc, una zona afectada per les obres de l'L8.

Per això, ha reforçat els serveis de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de l'L9 sud amb més trens entre les estacions Collblanc i Fira, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb més combois a l'L8, que passaran de tres a sis, segons ha informat el consistori aquest dissabte en un comunicat.

L'organització del MWC25 ha contractat a TMB un servei especial d'autobusos llançadora directes que connectaran els recintes firals de Gran Via amb plaça Espanya.

Amb l'objectiu de facilitar l'ús del transport públic per desplaçar-se al congrés, que preveu superar els 101.000 visitants de l'any passat, tots els assistents rebran un abonament gratuït amb viatges il·limitats durant tot el congrés.

A més, es reforçarà el servei de taxis durant els dies de l'esdeveniment, tenint en compte que a partir d'aquest dissabte la calçada de Gran Via en sentit Besòs d'accés a la plaça recupera un carril de trànsit, de manera que hi haurà un carril de circulació genèrica i un de bus i taxi.