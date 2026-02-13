Barcelona es reafirma com a "abolicionista" i modificarà l'ordenança de civisme

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de Drets Socials i Feminisme de Barcelona, Raquel Gil, ha reafirmat aquest divendres la posició "abolicionista" de l'Ajuntament de Barcelona respecte a la prostitució, i ha explicat que el govern municipal preveu modificar articles de la nova ordenança de civisme per adaptar la terminologia a aquesta posició.
En unes declaracions a Europa Press, Gil --que també encapçala les àrees de Promoció Econòmica, Treball i Memòria Democràtica-- ha dit que l'ús de termes com 'treball sexual' en el text de l'ordenança es deu a la nomenclatura que feien servir programes de l'anterior mandat, molts dels quals ja no existeixen, i que hauran de ser substituïts per d'altres com 'dones en situació de prostitució'.
Aquests canvis també permetran harmonitzar la normativa a la de l'àmbit estatal, i la regidora ha apuntat que treballen amb els seus serveis jurídics per fer-los efectius "tan aviat com sigui possible".
"Des del primer moment vam explicar que som un govern que es posiciona com a abolicionista. És veritat que moltes normatives no estan en l'àmbit municipal, però creiem que és important fer una declaració de principis en aquest sentit", ha subratllat Gil.
"EN CONTRA DE LA SEVA VOLUNTAT"
Les dades indiquen que la majoria de dones que exerceixen la prostitució ho fan "en contra de la seva voluntat", bé sigui per necessitat econòmica o com a víctimes de màfies, ha prosseguit, i ha destacat els programes d'ajuda i de suport psicològic i laboral que té en marxa el consistori.
Gil ha afirmat que mantenen un "diàleg fluït" amb les associacions feministes de la ciutat, bé siguin abolicionistes o no, i que estan i estaran en contacte amb elles per explicar-los els objectius de la nova ordenança en matèria de prostitució.