L'Ajuntament de Barcelona publica un document per tractar els problemes de les persones grans

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell Assesor de la Gent Gran (CAGG) de l'Ajuntament de Barcelona ha publicat el document 'Compromís Barcelona amigable amb els persones grans' per sumar esforços entre entitats, administracions i institucions sobre els reptes que afronten les persones grans i construir una "ciutat per a totes les edats".
En pocs anys, una de cada tres persones serà major de 60 anys a Barcelona, per la qual cosa cal actuar per "modificar els entorns físics i adaptar-los a la població", informa l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.
Aquest Compromís és, per tant, un pacte de col·laboració social per "potenciar l'autonomia de les persones grans" i, a més, està previst crear mecanismes de participació perquè, ells mateixos, puguin ser part de l'elaboració de polítiques públiques.
El document planteja 8 àmbits d'actuació: drets i edatisme, transport i mobilitat, espais i usos, relacions socials i participació, cultura i formació al llarg de la vida, salut, cures i benestar, i condicions de vida i habitatge.
Aquests àmbits sorgeixen de la proposta de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a la seva Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans, de la qual Barcelona forma part des de 2011.
ELS REPTES PER DAVANT
El Consell Assesor de la Gent Gran planteja diverses mesures concretes com la creació d'una xarxa de transport públic totalment accessible, garantir espais i equipaments amb diversitat d'usos i posar fre a la "turistificació" dels barris.
D'altra banda, també defensen la reducció de les desigualtats socials en salut i una atenció especial a la millora de condicions de vida als habitatges.