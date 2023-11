L'Ajuntament de Barcelona provarà tres prototips per crear ombra en espais sense vegetació

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona provarà tres prototips per crear ombra als espais on no es pot plantar vegetació per fer front a l'emergència climàtica, segons un comunicat aquest dimarts.

Són els prototips guanyadors d'un concurs de la fundació municipal BIT Habitat i l'Ajuntament emmarcat en el Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica i es testaran durant "els sis mesos de més calor del 2024".

"Aquestes solucions han de contribuir a reduir la calor i a millorar les condicions de confort tèrmic a l'espai públic per garantir la salut de la ciutadania, especialment la més vulnerable, davant les onades de calor derivades del canvi climàtic, cada vegada més freqüents, i reduir l'efecte de l'illa de calor durant els mesos d'estiu", ha detallat.

El disseny es basa en unes estructures d'ombra "modulars, flexibles i adaptables a diferents entorns" que siguin fàcils de muntar, desmuntar i fer-ne el manteniment.

L'Ajuntament no ha concretat quina serà la ubicació d'aquests tres prototips però ha avançat que seran "un carrer convencional, una àrea de joc infantil i un gran espai de la ciutat".