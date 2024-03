L'Ajuntament de Barcelona preveu podar 42.545 arbres el 2024

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona preveu podar 42.545 arbres durant l'època de poda d'aquest any amb la intenció de millorar-ne el manteniment seguint el pla de risc de l'arbrat, que revisarà almenys uns 121.349 arbres de la ciutat.

Dels arbres als quals es realitzarà l'actuació, 29.784 es troben als carrers de la capital catalana i 12.423 als parcs, ha explicat el consistori en un comunicat aquest diumenge.

El sistema d'ús d'aigua freàtica per regar els arbres de Barcelona ha proveït a 85.000 arbres, que els han regat un cop cada una o tres setmanes, adaptant-se als decrets de sequera i a les necessitats de cada espai.

L'Ajuntament du a terme un seguiment d'uns 250.000 arbres a la ciutat, dels quals els últims estudis assenyalen que n'han mort 2.000.

Per aquesta fase de sequera, l'Ajuntament pretén preservar el màxim d'arbres a la ciutat fent arribar aigua freàtica no potable a zones on no arribaven amb la xarxa actual.