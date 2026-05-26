L'Ajuntament de Barcelona presenta una guia per informar sobre les ITS i evitar l'alarmisme

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts al Col·legi de Periodistes de Catalunya una guia amb recomanacions per informar sobre les infeccions de transmissió sexual (ITS) en els mitjans de comunicació i evitar l'alarmisme i l'estigmatització.
El document, elaborat dins l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR), ofereix pautes per abordar les ITS amb una perspectiva de prevenció, detecció i autocura, a més d'incloure recomanacions sobre el llenguatge utilitzat en les informacions periodístiques.
La guia aconsella evitar missatges culpabilitzadors cap als joves i el col·lectiu LGTBI, a més de l'ús d'expressions bèl·liques o termes que puguin contribuir a l'estigmatització de les persones afectades.
Segons l'informe 'La Salut a Barcelona 2024', la ciutat va registrar augments de les ITS, en línia amb la tendència observada a Europa, tot i que el consistori atribueix aquest increment tant a una millora de la detecció com a un augment real dels casos.
La gonorrea continua sent la ITS més freqüent a Barcelona, seguida de la clamídia i la sífilis, mentre que els diagnòstics de VIH mantenen la tendència a la baixa, amb 178 casos detectats el 2024.