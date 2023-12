L'Ajuntament de Barcelona planteja a l'ACA continuar omplint les piscines d'ús públic

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat aquest dimecres que l'Ajuntament ha plantejat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) continuar omplint les piscines d'ús públic davant "un escenari de pujada de temperatures".

"Considerem que, en un escenari de pujada de temperatures i preestiuenc, era importantíssim poder comptar amb aquests espais per al lleure i per a l'alleujament de tanta població de Barcelona, que no tindrà potser cap altra possibilitat que aquesta", ha afirmat en una roda de premsa preguntada per les restriccions als gimnasos anunciades per la Generalitat davant la sequera.

Ha recordat que l'Ajuntament, davant la presa de decisions per la situació de sequera, va traslladar a la Generalitat "la necessitat de tenir en compte algunes singularitats a Barcelona" i que la principal s'ha acceptat, que és poder continuar fent servir l'aigua freàtica per al reg.

"Continuem col·laborant amb la Generalitat i amb l'AMB en la presa de decisions i en l'anticipació de totes aquelles mesures que seran necessàries en un escenari de més restriccions", ha afirmat Bonet.

Amb tot, ha assegurat que a Barcelona "s'ha reduït molt el consum" d'aigua i que s'ha invertit molt en la millora del nivell de l'aigua a la ciutat, la qual cosa, segons ella, permet ara afrontar aquests escenaris amb més capacitat de reacció.