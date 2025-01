L'Ajuntament de Barcelona planteja destinar 1,6 milions a enfortir l'associacionisme educatiu

La mesura de govern preveu tres eixos amb 17 actuacions concretes

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran, planteja destinar 1,6 milions d'euros en el marc d'una mesura de govern per enfortir l'associacionisme educatiu de base comunitària per al 2025-27, a través d'un projecte que ja s'ha presentat davant els grups i que preveu aprovar en la Comissió de Govern al març.

Segons informa un comunicat, es tracta d'una mesura treballada i consensuada amb les federacions i moviments que representen l'associacionisme del lleure educatiu de la ciutat i el Consell de la Joventut de Barcelona.

La mesura inclou tres eixos que corresponen a tres objectius: facilitar l'accés al lleure, afavorir el reconeixement de les entitats de lleure educatiu i millorar el dia a dia de les entitats, a través de 17 actuacions concretes i un calendari específic.

ACTUACIONS

El primer eix concreta línies d'actuació com: una campanya anual d'activitats de vacances d'estiu; una línia de finançament de projectes per facilitar la inclusió; impulsar programes que promoguin el vincle d'infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i incidir en la prevenció de violències sexuals, a més del suport en l'atenció de les diversitats.

El segon eix inclou accions com l'elaboració d'un informe de l'estat de l'associacionisme educatiu de la ciutat (cada quatre anys), i la realització d'una campanya comunicativa.

Finalment, el tercer eix preveu un programa d'accions destinades a la formació i el servei a les entitats; el suport en la promoció de la justícia global; facilitar l'ús de l'espai públic en l'activitat que fan, i també promoure l'accés i l'ús d'equipaments escolars per part d'entitats.

JAVIER RODRÍGUEZ

El comissionat d'Infància, Javier Rodríguez, ha destacat que les entitats de lleure, com els caus o esplais són una prioritat per a l'Ajuntament, per continuar posant-les en valor i afavorint el seu reconeixement.

"L'associacionisme promou valors com el voluntariat, el compromís, la participació, la convivència, el pensament crític i l'exercici de drets democràtics", afirma.