L'Ajuntament de Barcelona penja pancartes contra el Govern israelià i en suport a la flotilla

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha penjat aquest diumenge al matí en la seva façana dues pancartes contra l'atac d'Israel a Gaza i en suport a la Global Sumud Flotilla, amb les llegendes 'Aturem el Govern genocida d'Israel' i 'Solidaritat amb la flotilla', en majúscules.
La balconada llueix l'escut de Barcelona i la pancarta 'Mercè 25', perquè aquests dies se celebra la festa major de la ciutat, i les dues pancartes sobre Gaza estan en les finestres dels dos extrems de la façana, al nivell de la balconada.
La decisió de penjar aquestes pancartes, coincidint amb la celebració de la Diada 'castellera' de la Mercè aquest diumenge, és fruit de l'acord de la Junta de Portaveus del divendres amb el suport dels grups municipals de PSC, BComú, ERC i Junts, va informar el mateix divendres l'Ajutament en un comunicat.