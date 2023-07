L'Ajuntament de Barcelona penja la bandera LGTBI a la façana amb motiu del Pride! BCN

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha penjat aquest dissabte al matí la bandera LGTBI a la façana de l'edifici amb motiu de la celebració del Pride! BCN, i onejarà al llarg de tot el dia.

El Pride! BCN se celebra a la ciutat des del 3 de juliol i finalitzarà diumenge, i aquest dissabte a la tarda se celebrarà la manifestació, que sortirà a les 18.00 hores a les Tres Xemeneies i acabarà a l'avinguda Maria Cristina amb la lectura del manifest, informa el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament ha penjat la bandera LGTBI després que el govern de Jaume Collboni ha rebutjat la petició del grup municipal de Vox de no penjar-la, que va reclamar via carta, consultada per Europa Press, respectar la "neutralitat de les administracions públiques".