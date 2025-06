L'Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria d'ajuts Respir Plus per a persones grans dependents

L'ajut es podrà rebre com a estada a un centre residencial o com a atenció al domicili

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona té oberta des d'aquest diumenge fins al 30 de novembre la convocatòria per demanar els ajuts del programa Respir Plus, el fons dotat de 500.000 euros per millorar la qualitat de vida de persones grans dependents, informa aquest diumenge en un comunicat.

Els majors de 65 anys amb dependència o necessitats especials poden demanar aquesta prestació a través d'una estada temporal a un centre residencial per a persones grans o bé mitjançant un servei privat d'atenció a domicili.

L'ajut preveu atendre més de 200 famílies per 2.500 euros cadascuna, i els que l'obtinguin podran tenir estades o atenció a domicili des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2026, un període de temps ampliat per a aquesta convocatòria.

MARTA VILLANUEVA

La regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Solitud, Marta Villanueva, ha defensat que aquest programa també vol "garantir el benestar" dels cuidadors.

La sol·licitud es podrà fer a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'IMSS, a qualsevol registre de les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament o telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

DUES MANERES DE REBRE L'AJUT

Respir Plus permetrà una estada màxima a centres residencials privats de 45 dies si el sol·licitant i el cuidador conviuen al domicili on estan empadronats, o fins a 30 dies si no s'acredita la convivència; a més, la distribució dels dies atorgats es pot gaudir de manera flexible al llarg de l'any.

Per al servei privat a domicili, es podrà demanar un màxim de 186 hores a un preu per hora de fins a divuit euros, i és obligatori que el sol·licitant i el cuidador convisquin al domicili on es prestarà el servei.