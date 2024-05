L'Ajuntament de Barcelona negocia amb el Port la limitació dels creuers

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres que l'Ajuntament està negociant amb el Port de Barcelona actualitzar el conveni del 2018 per limitar els creuers que arriben a la ciutat.

En una roda de premsa preguntat per aquesta qüestió, que avança aquest mateix divendres 'El País', Collboni ha explicat que han encetat converses perquè "no ha de ser només moure les terminals --com contempla el conveni-- sinó limitar l'arribada de creuers a la ciutat".

Ha recordat que són mesures que estan adaptant altres ports, com el d'Amsterdam i Venècia, i avisa que aniran en la direcció de limitar i reduir el nombre de creueristes, "sobretot els que fan escala a la ciutat".

Collboni no ha descartat suprimir en el futur "alguna terminal si calgués" davant l'augment de creueristes, que el 2023 s'ha situat en 3,6 milions, amb un increment anual del 8%, segons les seves xifres.

En la mateixa roda de premsa, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha explicat que el Port ha assumit aquestes converses "amb la mateixa actitud" i que no han abordat un calendari perquè volen prioritzar l'acord.