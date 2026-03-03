L'Ajuntament de Barcelona nega que es prohibeixi el consum de porc a les escoles infantils

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha negat que hagi prohibit el consum de porc a les escoles infantils de la ciutat: "Aquesta informació no és certa", ha assenyalat aquest dimarts el consistori en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha explicat que segueix les indicacions de la Guia d'alimentació saludable en la primera infància de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, per la qual cosa s'ha reduït el consum de proteïna animal als menjadors, i s'ha substituït per proteïna vegetal.
Ha assenyalat que un cop al mes se serveix carn vermella en tots els menús infantils, que defineix com carn de vaca, vedella, porc, be, cavall i cabra, i es procura tenir una "dieta més equilibrada, variada i adaptada a les característiques dels nens".