L'Ajuntament de Barcelona lamenta un atac vandàlic en el cementiri jueu de les Corts

Els recintes hebreus dels Corts, Collserola i Sant Andreu estaran tancats fins dilluns
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona lamenta l'atac vandàlic detectat contra diverses tombes del recinte hebreu del Cementiri dels Corts, uns fets "intolerables que atempten contra la dignitat dels difunts, el respecte a causa dels espais de duel i la convivència", ha informat el consistori aquest diumenge.
L'alcalde, Jaume Collboni, ha condemnat aquests fets i ha assenyalat que "l'odi no té cabuda en una Barcelona plural i respectuosa", ha traslladat el seu suport a la Comunitat Jueva de la ciutat i ha dit que el consistori treballa per identificar als responsables.
En paral·lel, Cementiris de Barcelona està col·laborant amb les autoritats per facilitar la investigació, inclosa la revisió de la informació disponible i els elements de seguretat existents.
Des del consistori asseguren que estan treballant amb les comunitats afectades, en particular amb la Comunitat Jueva de Barcelona i el Rabinat, per executar mesures de restauració i de recuperació de l'espai afectat i assenyalen que estudiarà presentar de forma conjunyeix una denúncia davant de la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona.
CRÍTIQUES DEL PP
Per preservar l'espai i garantir la seguretat, mentre es realitzen les actuacions necessàries, els recintes hebreus dels cementiris dels Corts, Collserola i Sant Andreu romandran tancats fins al dilluns.
En aquest sentit, el president del Partit Popular de Barcelona i del Grup Popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat la decisió del govern municipal i ha exigit la "reobertura immediata" d'aquests espais amb vigilància permanent, ha informat el PP en un comunicat aquest diumenge.
Sirera ha demanat a l'Ajuntament que doti aquests espais de vigilants o agents cívics i que instal·li càmeres de seguretat per garantir la protecció de la comunitat afectada: "Tancar no protegeix la dignitat. La dignitat es protegeix garantint seguretat i presència institucional".
A més, ha afegit que "el vandalisme no pot manar més que les institucions", ha reclamat una resposta immediata a l'Ajuntament per aquests fets i ha expressat que és necessari obrir una investigació policial per identificar als autors i adoptar mesures perquè no torni a succeir.
ISRAEL DEMANA MESURES "IMMEDIATES"
L'Ambaixadora d'Israel a Espanya, Dana Elrich, ha manifestat que "l'antisemitisme, en qualsevol de les seves formes, no pot ser tolerat en cap concepte" en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, en el qual ha afegit que la lluita contra l'odi i la intolerància és una responsabilitat de tota la societat i no només dels jueus.
El Govern israelià, a través del compte de la seva Ambaixada a Espanya, ha condemnat l'acte de vandalisme, que ha titllat de menyspreable, i ha demanat a les autoritats que prenguin mesures "immediates" per resoldre la situació.