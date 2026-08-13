L'Ajuntament de Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de la ciutat al barri de Montbau

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres d'instal·lació de la primera rampa mecànica de la ciutat al carrer de la Poesia del barri de Montbau, en el districte d'Horta-Guinardó, en una actuació que suposa una inversió de 7,34 milions d'euros i que donarà solució a un problema d'accessibilitat i mobilitat entre el tram del passeig de Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda, amb un pendent sostingut d'un 10%.
Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una atenció als mitjans al lloc de la instal·lació, en la qual ha assegurat que es tracta d'"una de les obres més emblemàtiques" de la ciutat, no per la seva grandesa o pel seu cost, sinó per la seva singularitat i per la importància que té per a la cohesió i mobilitat dels barris de muntanya.
Collboni ha recordat que, fins ara, per fer més accessibles els barris de muntanya s'havien instal·lat escales mecàniques que permetien afavorir la mobilitat dels veïns i que, en aquest cas, s'ha decidit col·locar la primera rampa mecànica de la ciutat al carrer de la Poesia perquè és "l'espina dorsal" de Montbau, ja que connecta totes les altures del barri.
També ha destacat que durant aquest mandat s'ha desplegat el Pla de Barris, l'instrument d'inversió pública "més important a la ciutat de Barcelona", que per primera vegada inclou els barris de muntanya per la seva orografia, que condiciona la forma de vida dels veïns de zones com Montbau, en la qual la mitjana d'edat comença a ser elevada.
VORERES, IL·LUMINACIÓ I PÈRGOLA
A més de la col·locació de les rampes mecàniques, la intervenció, que finalitzarà a l'estiu de 2027, permetrà millorar de forma general l'entorn, amb una renovació de la il·luminació, l'estacionament de vehicles i l'ampliació de les voreres.
En concret, es col·locaran lluminàries LED i columnes cilíndriques d'acer galvanitzat, creant una il·luminació uniforme, i es pavimentaran les voreres, renovant-les amb lloses de pedra artificial tipus Montbau.
La intervenció també comporta la reordenació dels carrils de circulació de vehicles, de manera que en les cruïlles del carrer de la Poesia amb els carrers Harmonia i de Vayreda s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada, la qual cosa permetrà adequar l'amplada del carril de baixada a les necessitats del transport públic i serveis d'emergències.
A més, sobre les rampes mecàniques es col·locarà una pèrgola "amb un disseny singular" per protegir-les de les fulles i la resina dels pins, que podria afectar a la infraestructura, provocant desperfectes o comprometent el seu correcte funcionament.
Aquesta pèrgola, que preveu estructures de tipus paraigua inspirades en el sistema tradicional de la recol·lecció de les olives, tindrà "al·legories a la poesia" i la intervenció tindrà un cost addicional d'un milió d'euros.