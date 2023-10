L'Ajuntament de Barcelona il·lumina la seva façana de color rosa per donar visibilitat al càncer de mama

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha il·luminat aquest dijous a les 20 hores la seva façana de color rosa per donar visibilitat al càncer de mama, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama.

En una anotació a la xarxa social 'X', recollida per Europa Press, han explicat que també s'il·lumina per "recolzar a totes les persones afectades per aquesta malaltia".

"La detecció precoç és clau en aquest tipus de tumor, que a Catalunya afecta a 12 de cada 10.000 dones", han afegit.