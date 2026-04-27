L'Ajuntament de Barcelona guarda un minut de silenci pel feminicidi a Sant Andreu

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per la cinquena tinent d'alcalde de Drets Socials i Feminismes, Raquel Gil, ha guardat aquest dilluns un minut de silenci a la plaça Sant Jaume per l'assassinat d'una dona de 92 anys a mans del seu fill divendres al districte de Sant Andreu.
A l'homenatge hi han assistit membres de tots els grups municipals al consistori, ha informat l'Ajuntament en un comunicat, en el qual ha expressat el seu condol als familiars i amics de la dona assassinada, a més dels veïns del barri.
"Hi estem posant molts recursos, treballem en coordinació amb les administracions però també necessitem un canvi cultural que faci que les relacions entre homes i dones es facin des del respecte, la complicitat, el treball conjunt i no des de situacions que continuen posant uns gèneres per sobre d'altres", ha sostingut Gil.