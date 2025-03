L'Ajuntament de Barcelona guarda un minut de silenci en memòria de les víctimes del terrorisme

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha guardat aquest dimarts al matí un minut de silenci en memòria de les víctimes del terrorisme en commemoració del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, l'11 de març.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encapçalat un acte davant el consistori que ha comptat amb la representació de presidents i portaveus dels partits, entre ells els líders de Junts, Jordi Martí; d'ERC, Elisenda Alamany; del PP, Daniel Sirera i de Vox, Gonzalo de Oro i, en representació de Barcelona en Comú, el regidor Jordi Rabassa.

A més, també hi han estat presents, per part del PSC, el tinent d'alcalde Albert Batlle, el regidor Lluís Rabell i la comissionada de Convivència, Montserrat Surroca; per part d'ERC la regidora Eva Baró i per part de Vox el portaveu municipal Liberto Senderos.