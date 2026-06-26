L'Ajuntament de Barcelona expressa el seu "suport i solidaritat" a Veneçuela després dels terratrèmols

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha expressat aquest divendres el seu "suport i solidaritat amb el poble de Veneçuela" després del doble terratrèmol que va patir dimecres i que, segons les autoritats del país, ha provocat 235 morts i 4.3000 ferits.
En la lectura de la declaració institucional, subscrita per tots els grups, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmat la voluntat del consistori de "contribuir a la resposta internacional" amb recursos tècnics i operatius.
També ha posat a disposició de la comunitat veneçolana que resideix a la ciutat la "voluntat de contribuir" de l'Ajuntament, des de les seves capacitats, per fer front a les situacions que els puguin afectar després del desastre.
El consistori va anunciar dijous l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per un valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència que es duguin a terme a Veneçuela.
Així mateix, va oferir personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures esfondrades dels Bombers de Barcelona i va anunciar que elaborarà una guia de recomanacions sobre com canalitzar la solidaritat amb els afectats pels terratrèmols.