L'Ajuntament de Barcelona exigeix "trencar el sostre de vidre" i avançar en la igualtat

Desplega la pancarta al balcó del consistori amb el lema 'Trenquem el sostre de vidre'

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha reclamat "trencar el sostre de vidre" i avançar en la igualtat entre dones i homes, en el seu manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones que se celebra aquest divendres.

L'han llegit l'alcalde, Jaume Collboni; la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, i la regidora de Feminismes i Igualtat, Raquel Gil, al Saló de Cent del consistori acompanyats pels regidors de la corporació municipal.

Abans de la lectura del manifest, Collboni, representants del Govern municipal, dels grups polítics i d'entitats han desplegat una pancarta al balcó de l'Ajuntament a la plaça Sant Jaume amb el lema 'Trenquem el sostre de vidre', la campanya del consistori pel 8M.

COMPROMÍS AMB "LA LLUITA FEMINISTA"

Així, l'Ajuntament ha expressat el seu "compromís amb la lluita feminista" i ha criticat les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en tots els àmbits i de manera estructural només pel fet de ser-ho, subratlla el text.

Constata que "encara queda un camí llarg i complex per recórrer" i considera que la societat ha d'abordar la corresponsabilitat i ser conscient de l'impacte que té en la coeducació dels nens.

També reclama fer front a "altres desigualtats que es donen en diversos àmbits, com la cultura i l'esport, en què les dones han de superar grans obstacles per poder-hi participar", i defensar la salut amb perspectiva de gènere.

MESURES INTEGRALS

En vista d'aquesta situació, l'Ajuntament es compromet a treballar en les polítiques públiques "tenint en compte la veu i la realitat quotidiana de les dones i entitats de la ciutat", i a dedicar tots els esforços i recursos per avançar en la igualtat entre dones i homes.

Vol prioritzar mesures integrals, amb mirada interseccional, per lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarietat; impulsar polítiques per posar fi a les bretxes que afecten les dones en l'àmbit laboral i econòmic, i promoure accions formatives i programes per fomentar la coeducació i corresponsabilitat des de la primera infància.