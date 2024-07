L'Ajuntament de Barcelona estudia recórrer contra la sentència del TSJC que anul·la la 'taxa Amazon'

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona estudia recórrer contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la la 'taxa Amazon' i de la qual discrepa "clarament".

Ho ha dit la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, aquest dimarts en la roda de premsa de presentació del baròmetre semestral municipal en preguntar-li sobre aquesta qüestió.

"No ens oblidem que sabíem que era innovadora, pionera i que l'havíem d'abordar", ha defensat Bonet sobre la mesura que grava les empreses de repartiment a domicili però només si és de compra per internet, i que es va aprovar per majoria en el ple perquè les companyies es coresponsabilitzessin de les externalitats que genera la seva activitat.