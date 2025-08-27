L'Ajuntament de Barcelona estrena les plaques solars dels mercats de Sants i Sant Antoni

El consistori xifra en un 28% l'estalvi en el consum anual dels paradistes
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha estrenat aquest estiu les plaques solars dels mercats de Sants i Sant Antoni, que les seves cobertes alberguen més de 800 mòduls fotovoltaics que permetran als paradistes estalviar-se un 28% en la factura de la llum.
En declaracions als mitjans des del mercat de Sants, que aquest dimecres segueix immers a les festes del barri, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha celebrat que la reforma permetrà "fer més sostenible la vida del mercat i fer més sostenible també la vida dels paradistes".
En concret, el mercat de Sants alberga prop de 480 metres quadrats de plaques en la seva coberta, la qual cosa suposen 420 mòduls, que han suposat una inversió de 167.530 euros i que destinaran el 91% de l'energia produïda al propi ús de l'edifici, cobrint un 28% del seu consum anual.
La instal·lació consta d'un inversor per permetre injectar l'energia produïda a la xarxa interna del mercat, així com a la xarxa general, i per no danyar la coberta de l'edifici, inaugurat el 1913, s'ha col·locat una estructura prefabricada amb elements de protecció que també faciliten les tasques de manteniment.
SANT ANTONI
Respecte a Sant Antoni, el seu històric mercat de 5.410 metres quadrats, que va ser inaugurat el 1882, alberga 576 mòduls tant en la coberta com en les pèrgoles que l'envolten, exceptuant les dels accessos al subterrani pels carrers Tamarit i Borrell, que sumen 1.276,2 metres quadrats d'instal·lació.
En aquest cas, l'estructura inclou 4 inversors de corrent, que permetran cobrir un 12% de la demanda energètica del mercat, i el cost ha suposat un total de 472.542 euros d'inversió.
ABACERIA I MONTSERRAT
Gil ha recordat que els propers mercats de la ciutat a estrenar plaques fotovoltaiques seran el de l'Abaceria, a Gràcia, i el de Montserrat, a Nou Barris, actualment en obres, i al 2027 està previst que comenci la reforma de la coberta del d'Hostafrancs, que també incorporarà plaques.
Així mateix, la tinent d'alcalde ha advertit de les dificultats que presenta el mercat de Santa Caterina per la "especialitat de la seva teulada", si bé des del 2023 s'està duent a terme un pla de sostenibilitat perquè rebi l'energia de la resta de mercats, operació que dirigeix l'Institut Municipal de Mercats.
Actualment, 17 mercats de Barcelona compten amb plaques fotovoltaiques, que el 2024 van generar 624.360 kWh, i l'objectiu del consistori és que en els propers 5 anys la producció pugi a 3.944.766.